Путин: В странах, где действует ИГ, не было терроризма до вмешательства извне

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ "В странах, где действует группировка "Исламское государство" (ИГ), не было никакого терроризма, пока не произошло вмешательство извне без санкций Совбеза ООН".

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с секретарями Совбезов стран БРИКС.

"Мы же знаем, что сейчас происходит, скажем, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, знаем проблемы, связанные с террористической организацией, которая присвоила себе право называться "Исламским государством". Но в этих странах, в которых она сегодня процветает, не было никакого терроризма до того, как произошло совершенно неприемлемое вмешательство извне, да еще без санкций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Ясно, что последствия тяжелые. Корректировка всего, что происходило в предыдущие годы на международной арене, совершенно необходима", - указал Путин.

Российский лидер добавил, что данную встречу рассматривает как важный этап подготовки к саммиту БРИКС в Уфе в июле 2015 года.