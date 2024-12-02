Путин: В Африке считают, что Запад ведет политику климатического колониализма

Многие страны Африки и Латинской Америки считают, что Запад внедряет идею климатического колониализма, навязывая им дорогостоящие, но ненужные технологии.

Многие страны Африки и Латинской Америки считают, что Запад внедряет идею климатического колониализма, навязывая им дорогостоящие, но ненужные технологии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными.

Один из участников встречи рассказал главе государства, что недавно посещал профильное мероприятие по климату, где эксперты сопоставили величину затрат на меры по защите окружающей среды и реальный их эффект.

"Вы знаете, что там же были у вас коллеги из африканских стран, из Латинской Америки, да? Многие из них, из этих стран, говорят о том, что сейчас Запад внедряет идею так называемого климатического колониализма. То есть навязывает этим странам такие технологии дорогие, которые они не могут себе позволить, не помогая им ничего делать. В том числе навязывают и некоторые вещи, которые, в общем-то, не так уж и нужны для их внедрения", - отметил президент.