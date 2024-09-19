Путин: В 2024 году РФ планирует в 10 раз увеличить производство беспилотников

Вооруженным силам РФ в 2023 году было поставлено 140 тыс. беспилотников, в 2024 году их выпуск планируется увеличить в 10 раз.

Вооруженным силам РФ в 2023 году было поставлено 140 тыс. беспилотников, в 2024 году их выпуск планируется увеличить в 10 раз.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии России по вопросу развития беспилотных авиационных систем специального назначения в Петербурге.

"Всего за 2023 год в вооруженные силы было поставлено порядка 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов. В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, а если сказать поточнее, практически в 10 раз", - заявил он.

Путин добавил, что увеличивается не только количество, но и линейка БПЛА. По его словам, создаются безэкипажные катера, роботизированные платформы многоцелевого применения.

"До 2030 года в РФ создадут 48 особых научно-производственных центров по проектированию, испытанию и выпуску беспилотников", - уточнил российский лидер.

Также Путин добавил, что реализация нацпроекта по производству беспилотников - ключ к технологическому суверенитету РФ в этой сфере.