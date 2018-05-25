Путин упрекнул французского журналиста за равнодушие к судьбе Вышинского

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Президент России напомнил об аресте в Украине руководителя местного бюро РИА Новости в ответ на вопрос об Олеге Сенцове.

Как сообщает Report, речь об этом зашла на пресс-конференции после переговоров Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

«Господин Сенцов был задержан за подготовку к террористическим актам, а не за свою журналистскую деятельность, — заявил Путин. — Меня в высшей степени удивляет, почему вы, французский журналист, не задаётесь вопросом об ограничении деятельности журналистов в Украине».

Как сказал российский президент, Кириллу Вышинскому «предъявляются обвинения в государственной измене за его публичную позицию и за его работу именно в качестве журналиста». «Почему-то его судьба вас не интересует. Согласитесь, что это странно», — подытожил Путин.