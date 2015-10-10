 Наверх
    Закрыть фоторежим

    У посольства России в Вашингтоне состоялась акция протеста

    Участники акции требовали прекратить военную операцию в Сирии

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ У посольства России в Вашингтоне состоялась акция протеста. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, участники акции требовали прекратить военную операцию в Сирии. 

    Демонстранты размахивали флагами Сирии и США и держали плакаты, на которых по-русски, по-английски и по-арабски  были написаны лозунги: "Россия, немедленно вон из Сирии", "Сирийцам нужна бесполетная зона" и др.  

    Манифестанты критиковали не только российские власти, но и бездеятельность американской администрации, воздерживающейся от решительных мер против военного вмешательства России в сирийский конфликт.

    Российская военная авиация начала наносить удары по целям в Сирии 30 сентября. 7 октября впервые был нанесен ракетный удар по сирийской территории крылатыми ракетами с кораблей российского флота из акватории Каспийского моря. Министерство обороны  и генштаб России утверждают, что удары наносятся, в основном, по объектам террористической организации "Исламское государство". Однако сирийские правозащитные организации и разведки западных стран заявляют, что подавляющее большинство российских ударов приходятся на объекты оппозиционных группировок, не имеющих отношения к ИГ.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi