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    Путин: Трагедия в Париже говорит о варварской сущности терроризма

    Президент России направил телеграмму французскому коллеге

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин направил телеграмму французскому коллеге Франсуа Олланду, где подчеркнул, что трагедия в Париже стала очередным свидетельством варварской сущности терроризма, который бросает вызов цивилизации.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в субботу пресс-служба Кремля.

    "Эта трагедия стала очередным свидетельством варварской сущности терроризма, который бросает вызов человеческой цивилизации. Очевидно, что для эффективной борьбы с этим злом требуется реальное объединение усилий всего международного сообщества", - говорится в послании.

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