Путин: Трагедия в Париже говорит о варварской сущности терроризма

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин направил телеграмму французскому коллеге Франсуа Олланду, где подчеркнул, что трагедия в Париже стала очередным свидетельством варварской сущности терроризма, который бросает вызов цивилизации.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в субботу пресс-служба Кремля.

"Эта трагедия стала очередным свидетельством варварской сущности терроризма, который бросает вызов человеческой цивилизации. Очевидно, что для эффективной борьбы с этим злом требуется реальное объединение усилий всего международного сообщества", - говорится в послании.