Путин: Товарооборот РФ и США при Трампе стал повышаться

Двусторонний товарооборот России и США при администрации Дональда Трампа начал повышаться.

Как передает Report, об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции лидеров двух государств по итогам встречи в узком формате.

"Кстати, с приходом новой администрации США двусторонний товарооборот начал у нас повышаться. Все это носит пока такой символический характер, но все-таки плюс 20%. Я говорю о том, что у нас много интересных направлений для совместной работы", - отметил президент РФ.