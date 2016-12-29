Путин: Стороны сирийского конфликта подписали соглашение о прекращении огня

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Достигнуты договоренности между сторонами конфликта в Сирии по прекращению огня на территории страны и готовности начать мирные переговоры.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами МИД и министерства обороны.

"Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийско-Арабской республики. Второй документ - это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию", - заявил В.Путин.

Ожидается, что режим прекращения огня вступит в силу в полночь 30 декабря.