Путин стал "Человеком года" по версии немецкого журнала Cicero

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Немецкий политический журнал Cicero назвал президента России Владимира Путина "Человеком года".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила электронная версия издания.

"Нельзя не признать, что Путину удалось стать ключевой фигурой в мировой политике", - отметил главный редактор журнала Кристоф Швенникке.

"Без России ничего не продвигается, это доказали переговоры по атомной программе Ирана, это сейчас обнаруживается на примере войны в Сирии и на венских переговорах по поиску политического решения сирийского конфликта", - подчеркнул он.

Журнал издается в Берлине и выходит раз в месяц.

Он был создан в 2004 году и позиционирует себя как "журнал политической культуры".