Путин: США предпринимают энергичные усилия для прекращения боевых действий в Украине

США предпринимают энергичные усилия для прекращения боевых действий в Украине и выхода на приемлемые для всех договоренности.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сегодняшняя американская администрация предпринимает, на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить боевые действия, прекратить кризис", - сказал Путин в ходе совещания по подготовке российско-американского саммита 15 августа на Аляске.

По его мнению, США также прикладывают усилия, чтобы выйти на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных в этот конфликт сторон, для того, чтобы создать долгосрочные условия мира.

Путин также не исключил выхода на договоренности по СНВ в случае создания долгосрочных условий мира для сторон конфликта в Украине.