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    Путин: США по сути ввели санкции против своих партнеров

    Введение США пошлин на сталь и алюминий - это и есть санкции

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ "США по сути ввели санкции против своих партнеров". 

    Как сообщает Report, об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе "Прямой линии", комментируя вопрос о торговой войне, развязанной США. 

    "Наши партнеры не думали, что могут столкнуться с санкциями. Однако введение США пошлин на сталь и алюминий - это и есть санкции. США по сути ввели санкции против своих партнеров", - сказал российский лидер, с иронией добавив: "Они разве аннексировали Крым? Нет, это связано с прагматичными национальными интересами США". 

    Президент России добавил, что нужно сесть за стол переговоров и выработать единые твердые правила поведения.

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