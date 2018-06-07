Путин: США по сути ввели санкции против своих партнеров

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ "США по сути ввели санкции против своих партнеров".

Как сообщает Report, об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе "Прямой линии", комментируя вопрос о торговой войне, развязанной США.

"Наши партнеры не думали, что могут столкнуться с санкциями. Однако введение США пошлин на сталь и алюминий - это и есть санкции. США по сути ввели санкции против своих партнеров", - сказал российский лидер, с иронией добавив: "Они разве аннексировали Крым? Нет, это связано с прагматичными национальными интересами США".

Президент России добавил, что нужно сесть за стол переговоров и выработать единые твердые правила поведения.