О нас

Путин: США могут красть деньги, если им что-то не нравится

Путин: США могут красть деньги, если им что-то не нравится США в любой момент могут украсть чужие деньги, когда им что-то не понравится.
Другие страны
17 июня 2022 г. 17:37
Путин: США могут красть деньги, если им что-то не нравится

США в любой момент могут украсть чужие деньги, когда им что-то не понравится.

Как сообщает Report, об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он подчеркнул, что это "объективный анализ".

Глава государства отметил, что Запад печатал деньги в огромных количествах, при этом они шли на закупку товаров и услуг за пределами западных стран.

"Они буквально стали пылесосить, выгребать глобальные рынки, а об интересах других государств, в том числе беднейших, естественно, никто не думал и думать-то не хотел. Им оставляли только, что называется, как у нас в народе говорят, ошметки, да еще и по астрономическим ценам", — заявил Путин.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

В Норвегии отмечают совершеннолетие будущей наследницы престола
В Норвегии отмечают совершеннолетие будущей наследницы престола
17 июня 2022 г. 17:10
Минобороны Дании: Российский военный корабль вошел в территориальные воды
Минобороны Дании: Российский военный корабль вошел в территориальные воды
17 июня 2022 г. 16:44
Франция предложила Украине почти четверть своих запасов САУ Caesar
Франция предложила Украине почти четверть своих запасов САУ Caesar
17 июня 2022 г. 15:51
Норвегия ввела новый пакет санкций против РФ, включая эмбарго на поставки нефти
Норвегия ввела новый пакет санкций против РФ, включая эмбарго на поставки нефти
17 июня 2022 г. 14:17
Великобритания одобрила экстрадицию Джулиана Ассанжа в США
Великобритания одобрила экстрадицию Джулиана Ассанжа в США
17 июня 2022 г. 13:57
Глава МИД Швеции: Мы поддерживаем предоставление Украине статуса кандидата в ЕС
Глава МИД Швеции: Мы поддерживаем предоставление Украине статуса кандидата в ЕС
17 июня 2022 г. 13:41
Главы МИД ЕС в Брюсселе обсудят вопрос экспорта зерна из Украины
Главы МИД ЕС в Брюсселе обсудят вопрос экспорта зерна из Украины
17 июня 2022 г. 12:53
Испания может ввести контроль на сухопутных границах в преддверии саммита НАТО
Испания может ввести контроль на сухопутных границах в преддверии саммита НАТО
17 июня 2022 г. 10:50
Третий авианосец Китая спустили на воду
Третий авианосец Китая спустили на воду
17 июня 2022 г. 09:47
Макрон: Никто не понимает, почему я разговариваю с Путиным
Макрон: Никто не понимает, почему я разговариваю с Путиным
17 июня 2022 г. 08:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi