Путин: США могут красть деньги, если им что-то не нравится

США в любой момент могут украсть чужие деньги, когда им что-то не понравится.

США в любой момент могут украсть чужие деньги, когда им что-то не понравится.

Как сообщает Report, об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он подчеркнул, что это "объективный анализ".

Глава государства отметил, что Запад печатал деньги в огромных количествах, при этом они шли на закупку товаров и услуг за пределами западных стран.

"Они буквально стали пылесосить, выгребать глобальные рынки, а об интересах других государств, в том числе беднейших, естественно, никто не думал и думать-то не хотел. Им оставляли только, что называется, как у нас в народе говорят, ошметки, да еще и по астрономическим ценам", — заявил Путин.