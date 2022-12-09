Путин: США агрессивно расширяют географию экспансии НАТО

США разрушают архитектуру стратегической стабильности в мире, создаваемую десятилетиями.

США разрушают архитектуру стратегической стабильности в мире, создаваемую десятилетиями.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом в видеообращении к участникам встречи глав оборонных ведомств государств-членов ШОС и СНГ заявил президент России Владимир Путин.

"США и их сателлиты делают ставку на силовой фактор, они фактически разрушили десятилетиями создаваемую архитектуру стратегической стабильности, агрессивно расширяют географию экспансии НАТО", - сказал он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров говорил о том, что расширение НАТО является главным движущим мотивом Запада в отношении всех стран мира.