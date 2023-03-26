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Путин: Сотрудничество РФ и Китая не представляет угрозу для Запада

Путин: Сотрудничество РФ и Китая не представляет угрозу для Запада Россия и Китай развивают сотрудничество, в том числе военно-техническое, но "это не военный союз".
Другие страны
26 марта 2023 г. 12:14
Путин: Сотрудничество РФ и Китая не представляет угрозу для Запада

Россия и Китай развивают сотрудничество, в том числе военно-техническое, но "это не военный союз".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин в воскресенье в эфире телеканала "Россия-24" ​​​​​​.

"Это абсолютно не соответствует действительности", - ответил глава государства на вопрос, несет ли угрозу для Запада сотрудничество Москвы и Пекина.

"Мы ведь не создаем с Китаем никакого военного союза. Да, у нас есть сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия, мы не скрываем, но прозрачное, там нет ничего секретного", - сказал Путин.

По его словам, Москва развивает с Пекином и военное сотрудничество, в том числе проводит совместные учения. "Кстати говоря, не только с Китаем, но и с другими странами. Даже до сих пор продолжаем, несмотря на события на Донбассе, в Запорожье и Херсоне. Мы же все продолжаем, это все прозрачно, но это не военный союз", - заключил президент.

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Версия на азербайджанском языке Putin: “Çinlə hərbi-texniki əməkdaşlığı inkişaf etdiririk, amma hərbi ittifaq yaratmırıq”

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