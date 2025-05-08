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Путин сообщил, что почти вся торговля между РФ и КНР идет в нацвалютах

Путин сообщил, что почти вся торговля между РФ и КНР идет в нацвалютах Путин сообщил, что почти вся торговля между РФ и КНР идет в нацвалютах
Другие страны
8 мая 2025 г. 15:34
Путин сообщил, что почти вся торговля между РФ и КНР идет в нацвалютах

Почти все торговые операции между РФ и Китаем выполняются в рублях и юанях, это защищено от влияния третьих стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом рассказал президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Углублению коммерческих связей содействуют и своевременно предпринимаемые в России и Китае скоординированные шаги по переводу расчетов между нашими странами в национальные валюты. Как результат, практически все российско-китайские внешнеторговые операции выполняются в рублях и юанях. То есть, по сути, выстроена устойчивая система взаимной торговли, которая надежно защищена от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых рынках", - сказал Путин.

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