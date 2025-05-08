Путин сообщил, что почти вся торговля между РФ и КНР идет в нацвалютах

Путин сообщил, что почти вся торговля между РФ и КНР идет в нацвалютах

Путин сообщил, что почти вся торговля между РФ и КНР идет в нацвалютах

https://images.report.az/photo/aa926982-a891-3be8-93ba-005aa0f9b851.jpg https://images.report.az/photo/aa926982-a891-3be8-93ba-005aa0f9b851.jpg