Путин сообщил, что почти вся торговля между РФ и КНР идет в нацвалютах

Почти все торговые операции между РФ и Китаем выполняются в рублях и юанях, это защищено от влияния третьих стран.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом рассказал президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Углублению коммерческих связей содействуют и своевременно предпринимаемые в России и Китае скоординированные шаги по переводу расчетов между нашими странами в национальные валюты. Как результат, практически все российско-китайские внешнеторговые операции выполняются в рублях и юанях. То есть, по сути, выстроена устойчивая система взаимной торговли, которая надежно защищена от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых рынках", - сказал Путин.