Путин: система мировой безопасности должна строиться внеблоково

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ . Система мировой безопасности в мире должна быть построена на внеблоковой основе на базе ООН, заявил президент РФ Владимир Путин.

"По-настоящему эффективная система безопасности может быть построена на внеблоковой основе, на основе обеспечения равного подхода к обеспечению безопасности всех участников международного общения. Если мы сможем выстроить работу именно таким образом на базе ООН, то, мне кажется, что мы добились бы успеха", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Москве.