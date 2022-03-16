Президент РФ: Санкции Запада нанесли серьезный удар по глобальной экономике

Санкции Запада нанесли серьезный удар по всей глобальной экономике, возникнут проблемы с продовольствием в мире.

Санкции Запада нанесли серьезный удар по всей глобальной экономике, возникнут проблемы с продовольствием в мире.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин.

По словам Путина, после блокировки счетов России на Западе многие страны будут конвертировать свои резервы в товары, что усилит дефицит.

"В качестве оружия они (западные страны) избрали и экономические, финансовые, торговые, другие санкции в отношении России, которые бьют сейчас по самим, кстати говоря, европейцам и американцам через растущие цены на бензин, энергоносители, продукты питания, через потерю рабочих мест, связанных с российским рынком", - сказал глава государства на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ.

"Не надо здесь, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую, во всем обвиняя нашу страну", - заявил Путин.