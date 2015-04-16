​Путин: Рубль укрепляется, фондовые рынки растут

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ "Рубль укрепляется, фондовые рынки растут. Нам удалось не допустить раскрутки спирали инфляции". Как сообщает Report, об этом заявил в ходе "прямой линии" президент России Владимир Путин, комментируя итоги за прошедший год.

По словам президента, в прошлом году ВВП России вырос на 0,6%, промышленное производство возросло на 0,7%.

В то же время наблюдалось сокращение капиталовложения малого бизнеса, небольшой рост безработицы - до 5,8%.

При этом В. Путин отметил, что доходы населения сократились в связи с ростом инфляции, которая составила 11,4%.