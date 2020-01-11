 Наверх

Путин: "Россия сможет сама достроить "Северный поток - 2"

Путин: "Россия сможет сама достроить "Северный поток - 2"

“Россия сможет построить газопровод "Северный поток - 2" без привлечения иностранных партнеров”.

Как сообщает московский корреспондент Report, oб этом на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин отметил, что сроки будут сдвинуты: “Надеюсь, что до конца текущего или в первом квартале следующего года работа будет завершена и газопровод заработает”.

Канцлер Германии, в свою очередь подчеркнула, что “Северный поток” - это экономический проект: “Я думаю, что его можно реализовать несмотря на американские санкции. Несмотря на политические проблемы, мы считаем что санкции это неправильный путь и будем и дальше поддерживать этот проект”.

Отметим, что сегодня, 11 декабря, в Москву с рабочим визитом прибыла канцлер Германии Ангела Меркель. 

Игбал Рустамов

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!