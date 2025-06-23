Путин: Россия предпринимает усилия для оказания помощи Ирану

Путин: Россия предпринимает усилия для оказания помощи Ирану

Россия предпринимает усилия для оказания содействия иранскому народу.

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи в Москве.

"Россия предпринимает усилия по оказанию помощи иранскому народу. Я провел телефонный разговор с лидерами США, ОАЭ, Ирана и премьером Израиля", - сказал Путин.

Он также подчеркнул, что намерен обсудить сегодня с Арагчи "все острые темы" для поиска решения из сложившейся кризисной ситуации на Ближнем Востоке.