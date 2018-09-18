Путин: Россия обеспечит дополнительную безопасность своих военных в Сирии

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Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин призвал не сравнивать трагедию с крушением Ил-20 в Сирии со сбитым на сирийско-турецкой границе российским самолетом Су-24, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Здесь, скорее, это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

По словам президента, Россия обеспечит дополнительную безопасность своих военных в Сирии и это "почувствуют все".

"Когда гибнут люди, особенно при таких трагических обстоятельствах, это всегда беда, беда для нас всех, для страны и для близких наших погибших товарищей. Я в этой связи, конечно, приношу соболезнования близким погибших", - добавил глава государства.

В минобороны России ранее сообщили, что израильские лётчики, прикрываясь российским самолётом, подставили Ил-20 под огонь средств ПВО Сирии. В результате произошедшего погибли 15 российских военнослужащих.