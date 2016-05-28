​Путин: Россия ни с кем не будет вести никаких обсуждений о возврате Крыма Украине

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Россия ни с кем не будет вести никаких обсуждений о возврате Крыма Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Что касается Крыма, то вопрос, мы считаем, закрыт окончательно. Это историческое решение людей, проживающих в Крыму", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с руководством Греции.

Путин особо подчеркнул, что "никаких обсуждений по этому поводу ни с кем Россия вести не будет". Президент добавил, что в связи с этим ему в голову пришла известная поговорка: "Дай бог вашему теляте нашего волка съесть". "Поэтому давайте больше не будем к этому возвращаться", - заключил президент РФ.