Путин: Россия не собирается вмешиваться в американские выборы

Россия не собиралась и не собирается вмешиваться ни в какие выборы в США, это принципиальная позиция Москвы, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы не собирались и не собираемся вмешиваться ни в какие выборы, это наша принципиальная позиция", - сказал Путин в ходе общения с главами иностранных информагентств, отвечая на вопрос о предстоящих в 2020 году выборах президента США.