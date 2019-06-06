Путин: Россия не собирается вмешиваться в американские выборы

Россия не собиралась и не собирается вмешиваться ни в какие выборы в США, это принципиальная позиция Москвы, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости."Мы не собирались и не собираемся вмешиваться ни в какие выборы, это наша принципиальная позиция", - сказал Путин в ходе общения с главами иностранных информагентств, отвечая на вопрос о предстоящих в 2020 году выборах президента США.
Путин: Россия не собирается вмешиваться в американские выборыПутин: Россия не собирается вмешиваться в американские выборы
https://report.az/storage/news/b538191f0dd8c3f0fbafcb15969754fe/4a9acd39-e401-4834-b98b-5a8591a5b987_292.jpg
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