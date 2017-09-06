Путин: Россия не признает ядерный статус КНДР

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил, что Москва не признает ядерный статус КНДР, передает Report со ссылкой на РИА Новости

"Разумеется, в ходе переговоров значительное внимание было уделено положению дел на Корейском полуострове. Продолжили начатое во время телефонного разговора 4 сентября обсуждение резкого обострения ситуации из-за нового ядерного испытания КНДР. Подтвердил господину Мун Чжэ Ину нашу принципиальную позицию – мы не признаем ядерный статус Северной Кореи. Ракетно-ядерная программа Пхеньяна грубо нарушает резолюцию Совета безопасности ООН, подрывает режим нераспространения, создает угрозу безопасности в Северо-восточной Азии", - заявил В. Путин по итогам переговоров с президентом Южной Кореи в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

Российский президент отметил, что Москва поддержала заявление председателя Совбеза ООН от 29 августа, в котором решительно осуждаются последние пуски баллистических ракет. И на экстренном заседании Совбеза 4 сентября также решительно осудили проведение Северной Кореей испытание ядерного взрывного устройства, напомнил он.