Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Путин: Россия настаивает на выполнении обещаний НАТО о нерасширении

    Другие страны
    • 04 декабря, 2025
    • 20:49
    Путин: Россия настаивает на выполнении обещаний НАТО о нерасширении

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва требует соблюдения обещаний НАТО о нерасширении.

    Как передает Report, об этом Путин заявил в интервью India Today.

    "Мы просто настаиваем на том, чтобы были исполнены прошлые обещания... Они были обещаны России в 90-ых: никакого расширения на Восток", - заявил Путин.

    Владимир Путин Россия НАТО
    Putin: Rusiya NATO-nun verdiyi vədlərin yerinə yetirilməsini tələb edir
    Elvis

    Последние новости

    20:49

    Путин: Россия настаивает на выполнении обещаний НАТО о нерасширении

    Другие страны
    20:40
    Фото

    В Бакинском военном суде завершились выступления адвокатов обвиняемых граждан Армении

    Происшествия
    20:28

    Главы МИД Азербайджана и Кипра обсудили региональные вопросы

    Внешняя политика
    20:26

    Главы МИД Азербайджана и Ирландии обсудили направления сотрудничества

    Внешняя политика
    20:14

    Фридрих Мерц и президент Ильхам Алиев обменялись приглашениями о взаимных визитах

    Внешняя политика
    20:13

    Джейхун Байрамов обсудил с генсеком ОБСЕ мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Внешняя политика
    20:07

    Бочоришвили: Мирный процесс Баку и Еревана создает основу для стабильности в Южном Кавказе

    Внешняя политика
    20:00
    Фото

    Аллахшукюр Пашазаде: Армянская церковь и диаспора ведут деструктивную пропаганду для срыва мирного процесса

    Религия
    19:59

    Успешно предотвращена попытка кибератаки на процесс выбора льготных квартир - СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

    Внутренняя политика
    Лента новостей