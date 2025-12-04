Путин: Россия настаивает на выполнении обещаний НАТО о нерасширении
Другие страны
- 04 декабря, 2025
- 20:49
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва требует соблюдения обещаний НАТО о нерасширении.
Как передает Report, об этом Путин заявил в интервью India Today.
"Мы просто настаиваем на том, чтобы были исполнены прошлые обещания... Они были обещаны России в 90-ых: никакого расширения на Восток", - заявил Путин.
Последние новости
20:49
Путин: Россия настаивает на выполнении обещаний НАТО о нерасширенииДругие страны
20:40
Фото
В Бакинском военном суде завершились выступления адвокатов обвиняемых граждан АрменииПроисшествия
20:28
Главы МИД Азербайджана и Кипра обсудили региональные вопросыВнешняя политика
20:26
Главы МИД Азербайджана и Ирландии обсудили направления сотрудничестваВнешняя политика
20:14
Фридрих Мерц и президент Ильхам Алиев обменялись приглашениями о взаимных визитахВнешняя политика
20:13
Джейхун Байрамов обсудил с генсеком ОБСЕ мирный процесс между Азербайджаном и АрмениейВнешняя политика
20:07
Бочоришвили: Мирный процесс Баку и Еревана создает основу для стабильности в Южном КавказеВнешняя политика
20:00
Фото
Аллахшукюр Пашазаде: Армянская церковь и диаспора ведут деструктивную пропаганду для срыва мирного процессаРелигия
19:59