Путин: Россия настаивает на выполнении обещаний НАТО о нерасширении

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва требует соблюдения обещаний НАТО о нерасширении.

Как передает Report, об этом Путин заявил в интервью India Today.

"Мы просто настаиваем на том, чтобы были исполнены прошлые обещания... Они были обещаны России в 90-ых: никакого расширения на Восток", - заявил Путин.