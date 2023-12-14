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Путин: Россия готова восстановить отношения с США

Путин: Россия готова восстановить отношения с США Россия готова нормализовать отношения с США
Другие страны
14 декабря 2023 г. 13:48
Путин: Россия готова восстановить отношения с США

Россия готова восстановить отношения с США.

Как сообщает Report, об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе "Прямой линии" с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами.

"США - важная и нужная страна в мире. Имперская политика этой страны мешает им самим, нас вообще это не касается. Когда, в США произойдут внутренние изменения, тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления отношений.", - сказал Путин.

По его словам, фундаментальных условий для восстановления отношений РФ и США пока нет, они сначала должны начать уважать других.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya dövlət başçısı: “ABŞ-lə münasibətləri bərpa etməyə hazırıq”

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