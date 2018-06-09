Путин: Россия готова к нормализации отношений с США

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ "Россия готова к нормализации отношений с США".

Как сообщает Report, об этом в интервью "Вести" заявил президент России Владимир Путин.

"Инструменты могут быть разные, в том числе и личные встречи", - сказал Путин.

По словам Путина, есть основания полагать, что диалог с Дональдом Трампом может быть конструктивным. Президент отметил, что рассчитывает на выполнение американским лидером своих обещаний по налаживанию отношений с Москвой.

"Можно по-разному относиться к тем решениям, которые принимаются в Соединенных Штатах, в том числе и президентом США. Можно критиковать. Действительно, там многое что заслуживает критики. Но есть одно обстоятельство, о котором я уже говорил: Трамп исполняет свои обещания, данные им в ходе избирательной кампании", - заявил глава государства.

Он также подчеркнул, что взаимоотношения между лидерами должны быть цивилизованными.