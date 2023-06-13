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Путин: Россия думает над выходом из зерновой сделки

Путин: Россия думает над выходом из зерновой сделки Россия думает над выходом из зерновой сделки - Путин.
Другие страны
13 июня 2023 г. 20:04
Путин: Россия думает над выходом из зерновой сделки

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ думает над выходом из зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля. По его словам, зерновые коридоры активно используются Украиной для запуска морских беспилотников.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

В мае Россия продлила участие в зерновой сделке, заключенной летом 2022 года с Украиной при участии ООН и Турции. Она предполагает открытие портов в Украине для вывоза сельхозпродукции, а также разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений.

Основным условием Москвы для дальнейшего продления сделки было переподключение Россельхозбанка к SWIFT. В конце мая глава МИДа Сергей Лавров сказал, что, если требования РФ не выполнят, сделка перестанет функционировать.

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