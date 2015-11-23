Путин: Россия будет использовать воздушное пространство над Каспием для борьбы с ИГ

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ "Россия будет использовать воздушное пространство над Каспием для борьбы с "Исламским государством" до тех пор, пока не будут наказаны виновные в терактах".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом на встрече с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в Тегеране заявил президент России Владимир Путин.

"Что касается озабоченности наших друзей в регионе по поводу использования воздушного пространства над Каспийским морем - нам казахстанские друзья пока ничего не говорили, но мы будем иметь это в виду. Мы понимаем, что неудобства некоторые создаются, но мы с вами знаем, что все усилия, которые предпринимает РФ по борьбе с терроризмом, они ложатся бременем, прежде всего, на РФ", - сказал Путин.

Глава РФ добавил, что если какие-то неудобства создаются, "то их, конечно, надо минимизировать".