Путин: России для изменения текущей ситуации в экономике понадобится два года

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ "Ситуация в экономике связана с внешними факторами, а также с тем, что мы не сделали по диверсификации экономики России".

Как сообщает Report, об этом на ежегодной пресс-конференции сказал президент России Владимир Путин.

Путин заявил, что допускает возможность сохранения достигнутого снижения курса рубля какое-то время, однако выразил надежду, что высокая процентная ставка рубля не будет сохранятся так долго.

По его словам, влияют на текущую ситуацию также и падение цен на энергоносители, в частности, на нефть: "Считаю, что ЦБ и правительство принимают адекватные меры, в правильном порядке. Мы собираемся применять меры, которые мы использовали, и довольно успешно, в 2008 году, то есть помощь тем, кто больше всего в помощи нуждается. Конечно, если ситуация будет так продолжаться, нам придется вносить коррективы, что-то сокращать. Но последующий рост и выход из этой ситуации неизбежен. Рост мировой экономики будет сохраняться, экономика будет расти, и российская экономика выйдет из этого состоянии. Года два конъюнктура будет меняться". Президент РФ заявил, что для того, чтобы ситуация выправилась России "потребуется минимум два года".