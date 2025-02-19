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Путин: РФ проинформирует БРИКС о результатах переговоров с США

Путин: РФ проинформирует БРИКС о результатах переговоров с США Россия в самое ближайшее время проинформирует страны БРИКС о результатах состоявшихся накануне переговоров с США.
Другие страны
19 февраля 2025 г. 19:22
Путин: РФ проинформирует БРИКС о результатах переговоров с США

Россия в самое ближайшее время проинформирует страны БРИКС о результатах состоявшихся накануне переговоров с США.

Как передает Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время посещения завода по производству беспилотников.

"Мы со своей стороны, без всяких сомнений, проинформируем своих друзей в рамках БРИКС. Мы знаем их заинтересованность в урегулировании российско-украинских отношений, прекращении боевых действий. Мы относимся к их предложениям с уважением. И в самое ближайшее время проинформируем их о результатах российско-американских переговоров", - сказал глава государства.

Отметим, что ранее госсекретарь США Марко Рубио проинформировал глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии и Франции, а также верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности о переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Да, мы знаем, видим", - прокомментировал этот факт Путин.

Напомним, что российская и американская делегации 18 февраля в Эр-Рияде провели переговоры, которые продлились около 4,5 часа. Россию на встрече представляли Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. От США на переговорах в Саудовской Аравии присутствовали Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

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