​Путин: РФ примет ответные действия на угрозу от ПРО США в Румынии

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Россия будет вынуждена принимать ответные меры, чтобы минимизировать угрозу, которую представляет размещение элементов ПРО США в Румынии.

Как передает Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Греции.

"Мы будем вынуждены сейчас соответствующим образом отреагировать, и если вчера еще те части территории Румынии, которые просто не знали, что такое быть под прицелом, сегодня придется нам произвести определенные действия, которые будут обеспечивать нашу безопасность", - заявил он.

Российский президент заметил, что в Румынии размещаются ракеты дальностью 500 км, а через несколько лет это будут ракеты дальностью 1 тыс. км.

"Мы даже знаем срок, когда эти ракеты будут поставлены на вооружение. Но как же это нам не угрожает? Еще как угрожает нашим ядерным силам. Но хуже другое, хуже то, что в эти компактные установки могут быть погружены ударные комплексы, ударные ракеты прямо сейчас, а это дальность 2 тыс. 400 км", - заметил Путин.