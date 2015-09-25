Путин: решить сирийский кризис можно лишь укрепляя легитимную власть

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Решить сирийский кризис можно лишь укрепляя действующее легитимное правительство и побуждая его к диалогу со здоровой частью оппозиции и реформам, заявил российский президент Владимир Путин в интервью американскому телеканалу CBS в преддверии своей поездки на Генассамблею ООН, информирует Report со ссылкой на РИА «Новости».

"Правильно, так и есть", — ответил Путин на просьбу прокомментировать мнение, что одна из целей Москвы — спасти сирийское руководство во главе с президентом Башаром Асадом, которое терпит поражение в военном конфликте.

"По моему глубокому убеждению, действия в другом направлении, нацеленные на разрушение легитимного правительства, создадут ситуацию, которую можно видеть в других странах региона или в других регионах, например в Ливии, где разрушены государственные институты. Мы наблюдаем похожую ситуацию, к сожалению, и в Ираке", — заявил Путин.

"И нет никакого другого способа решения сирийского кризиса кроме укрепления действующих государственных институтов и оказания им помощи в борьбе с терроризмом, но в то же время побуждая их к диалогу со здоровой частью оппозиции и проведению реформ", — продолжил российский президент.

На вопрос, как он относится к тем силам в международной коалиции во главе с США, которые требуют свержения Асада, российский президент порекомендовал "обратиться к сирийскому народу, только сирийский народ должен решить, кто должен управлять их страной и как".