Путин: Разрыв между "золотым миллиардом" и остальным миром усилит миграцию

Разрыв в уровне развития между "золотым миллиардом" и остальным человечеством может привести к усилению миграционных проблем.

Разрыв в уровне развития между "золотым миллиардом" и остальным человечеством может привести к усилению миграционных проблем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

"Внутри стран неравенство порождает социальную напряженность и политическую нестабильность. На мировой арене разрыв в уровне развития между "золотым миллиардом" и остальным человечеством чреват не только нарастанием политических противоречий, но прежде всего углублением проблемы миграции", - сказал российский лидер.