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Путин: Разрыв между "золотым миллиардом" и остальным миром усилит миграцию

Путин: Разрыв между "золотым миллиардом" и остальным миром усилит миграцию Разрыв в уровне развития между "золотым миллиардом" и остальным человечеством может привести к усилению миграционных проблем.
Другие страны
7 ноября 2024 г. 21:36
Путин: Разрыв между золотым миллиардом и остальным миром усилит миграцию

Разрыв в уровне развития между "золотым миллиардом" и остальным человечеством может привести к усилению миграционных проблем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

"Внутри стран неравенство порождает социальную напряженность и политическую нестабильность. На мировой арене разрыв в уровне развития между "золотым миллиардом" и остальным человечеством чреват не только нарастанием политических противоречий, но прежде всего углублением проблемы миграции", - сказал российский лидер.

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