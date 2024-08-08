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Путин разрешил полиции выдворять мигрантов из России

Путин разрешил полиции выдворять мигрантов из России Президент Владимир Путин подписал закон о праве МВД выдворять из страны иностранных граждан за ряд правонарушений без решения суда.
Другие страны
8 августа 2024 г. 21:13
Путин разрешил полиции выдворять мигрантов из России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве МВД выдворять из страны иностранных граждан за ряд правонарушений без решения суда.

Как сообщает российское бюро Report, документ опубликован на портале правовой информации.

"Проект федерального закона <...> направлен на унификацию механизмов депортации и административного выдворения иностранных граждан и сосредоточение полномочий по их высылке у органов внутренних дел (полиции)", - говорится в пояснении.

Согласно документу, сотрудники полиции могут самостоятельно принять решения о выдворении иностранных граждан из страны за административные правонарушения, в том числе за перевозку наркотиков, употребление алкоголя в общественных местах, а также пропаганду педофилии и нетрадиционных сексуальных отношений, миссионерство с нарушением законодательства о свободе совести и вероисповедания.

Отмечается, что новые меры вступят в силу спустя 180 дней после подписания закона, до этого принимать решения об административном выдворении иностранцев могут только судьи и пограничники.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что новый режим будет задействован в отношении тех мигрантов, чьи документы истекли или были аннулированы, или если они совершили правонарушение: "Иностранцев будут вносить в специальный реестр, а сами они должны будут информировать о своем местоположении сотрудников полиции".

В июне 2024 года Госдума одобрила пакет законопроектов, ужесточающих контроль в сфере миграции.

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