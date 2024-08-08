Путин разрешил полиции выдворять мигрантов из России

Президент Владимир Путин подписал закон о праве МВД выдворять из страны иностранных граждан за ряд правонарушений без решения суда.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве МВД выдворять из страны иностранных граждан за ряд правонарушений без решения суда.

Как сообщает российское бюро Report , документ опубликован на портале правовой информации.

"Проект федерального закона <...> направлен на унификацию механизмов депортации и административного выдворения иностранных граждан и сосредоточение полномочий по их высылке у органов внутренних дел (полиции)", - говорится в пояснении.

Согласно документу, сотрудники полиции могут самостоятельно принять решения о выдворении иностранных граждан из страны за административные правонарушения, в том числе за перевозку наркотиков, употребление алкоголя в общественных местах, а также пропаганду педофилии и нетрадиционных сексуальных отношений, миссионерство с нарушением законодательства о свободе совести и вероисповедания.

Отмечается, что новые меры вступят в силу спустя 180 дней после подписания закона, до этого принимать решения об административном выдворении иностранцев могут только судьи и пограничники.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что новый режим будет задействован в отношении тех мигрантов, чьи документы истекли или были аннулированы, или если они совершили правонарушение: "Иностранцев будут вносить в специальный реестр, а сами они должны будут информировать о своем местоположении сотрудников полиции".

В июне 2024 года Госдума одобрила пакет законопроектов, ужесточающих контроль в сфере миграции.