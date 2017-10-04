Путин рассказал о взаимоотношениях с Трампом

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Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин заявил, что взаимодействует с американским коллегой Дональдом Трампом только по рабочим вопросам.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом В.Путин заявил на пленарном заседании Международного форума по энергоэффективности.

"Личных отношений практически нет. Мы виделись один раз. Несколько раз говорили на различные темы, представляющие взаимный интерес, по телефону. В том числе это касалось и сирийской проблематики", - сказал Путин в ответ на вопрос, как развиваются взаимоотношения между ним и Трампом.

Президент РФ подчеркнул, что по сирийскому вопросу Москва сотрудничает с США по очень многим линиям.

Напомним, российский и американский президенты провели переговоры в первый день саммита G20 7 июля. Их беседа продлилась 2 часа 15 минут.