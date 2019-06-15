Путин рассказал о последствиях выхода США из иранской сделки

Выход США из договоренности по иранской сделке сказывается на режиме нераспространения ядерного оружия. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое проходит в Душанбе.

"Всех беспокоит и положение дел вокруг совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Выход США из этой договорённости значительно усложнил ее реализацию, негативно сказывается на общей обстановке в отношении режима нераспространения ядерного оружия", - сказал Путин.

Он добавил, что единственным разумным решением в этой ситуации Россия полагает продолжение выполнения своих обязательств участниками плана.

"И Россия так и намерена поступать", - подчеркнул глава российского государства.