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    Путин рассказал о чем говорил с Трампом во время саммита G20

    © Reuters

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Владимир Путин рассказал, что во время саммита "Большой двадцатки" пообщался со своим американским коллегой Дональдом Трампом "на ногах", передает Report со ссылкой на РИА Новости.  

    "В двух словах я ответил на его вопросы, связанные с этим инцидентом в Черном море. У него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня — своя, мы остались при своем мнении, но, во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента", — сообщил Путин на пресс-конференции по итогам саммита.

    При этом он выразил сожаление, что не смог полноценно пообщаться с Трампом. Путин подчеркнул, что подобная встреча давно назрела.

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