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Путин рассказал, когда Россия может провести переговоры с Украиной

Путин рассказал, когда Россия может провести переговоры с Украиной Россия хоть завтра готова сесть за стол переговоров по Украине.
Другие страны
14 июня 2024 г. 14:30
Путин рассказал, когда Россия может провести переговоры с Украиной

Россия хоть завтра готова сесть за стол переговоров по Украине.

Как сообщает российское бюро Report, об этом президент России Владимир Путин заявил в МИД.

Он отметил, что без участия РФ, без честного диалога с ней выйти на урегулирования в Украине невозможно.

Российский лидер рассказал, что запад лицемерно призывает РФ к переговорам, но Украине запрещает их вести, что "выглядит идиотски".

Путин подчеркнул, что Россия сегодня делает еще одно реальное мирное предложение, но если Запад и Киев откажутся - это их ответственность за кровопролитие. По его словам, у России принципиальная позиция - нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины, ее демилитаризация и денацификация: "Речь не о заморозке конфликта, а о полном прекращении".

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Версия на азербайджанском языке Putin Rusiyanın Ukrayna ilə nə vaxt danışıqlar apara biləcəyini açıqlayıb

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