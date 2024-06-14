Путин рассказал, когда Россия может провести переговоры с Украиной

Россия хоть завтра готова сесть за стол переговоров по Украине.

Россия хоть завтра готова сесть за стол переговоров по Украине.

Как сообщает российское бюро Report, об этом президент России Владимир Путин заявил в МИД.



Он отметил, что без участия РФ, без честного диалога с ней выйти на урегулирования в Украине невозможно.

Российский лидер рассказал, что запад лицемерно призывает РФ к переговорам, но Украине запрещает их вести, что "выглядит идиотски".

Путин подчеркнул, что Россия сегодня делает еще одно реальное мирное предложение, но если Запад и Киев откажутся - это их ответственность за кровопролитие. По его словам, у России принципиальная позиция - нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины, ее демилитаризация и денацификация: "Речь не о заморозке конфликта, а о полном прекращении".