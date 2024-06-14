Путин рассказал, когда Россия может провести переговоры с Украиной

Россия хоть завтра готова сесть за стол переговоров по Украине.
Как сообщает российское бюро Report, об этом президент России Владимир Путин заявил в МИД.
Он отметил, что без участия РФ, без честного диалога с ней выйти на урегулирования в Украине невозможно.
Российский лидер рассказал, что запад лицемерно призывает РФ к переговорам, но Украине запрещает их вести, что "выглядит идиотски".
Путин подчеркнул, что Россия сегодня делает еще одно реальное мирное предложение, но если Запад и Киев откажутся - это их ответственность за кровопролитие. По его словам, у России принципиальная позиция - нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины, ее демилитаризация и денацификация: "Речь не о заморозке конфликта, а о полном прекращении".