​Путин рассказал, как прошли переговоры с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин назвал прошедшие в Москве переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом деловыми и конкретными, они прошли не без споров.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Это деловая встреча была, конкретная, деловая, рабочая встреча, - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров. - Мы, например, спорили по вопросам обложения сборами нашей металлургической промышленности". "Все равно будут находиться решения, - добавил Путин. - Мы их будем искать и будем находить, потому что мы дорожим турецким рынком и отношениями с турецкими партнерами и друзьями".

"Но если вы думаете, что у нас все переговоры были такими благостными, что мы друг друга только нахваливали и говорили о достижениях, это не так", - уточнил российский лидер.

Он пояснил, что если торговый баланс и складывается в пользу России, то это не значит, что "все торговые отношения строятся в пользу России". По словам президента РФ, сотрудничество двух стран - не в пользу только какой-то одной из них. "Это в пользу народа Турции и народа России, а над сбалансированностью мы будем работать", - подчеркнул Путин.