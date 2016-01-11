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    Путин: Расширение НАТО не позволило уйти от формата отношений времен "холодной войны"

    25 лет назад Берлинская стена пала, но раскол Европы не был преодолен, невидимые стены просто были передвинуты на восток

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Расширение НАТО на восток стало причиной того, что в мировой политике до сих пор сохраняются отношения, свойственные временам "холодной войны". Об этом, как передает со ссылкой на ТАСС, президент РФ Владимир Путин заявил в интервью немецкому изданию Bild.

    Путин напомнил о словах известного немецкого политика второй половины ХХ века Эгона Бара, занимавшего в разные годы посты министра по особым поручениям и министра по экономическому сотрудничеству ФРГ, о взаимоотношениях Европы, США, НАТО и СССР.

    "Он был очень умный человек. Он видел в этом (нераспространении НАТО на Центральную Европу и далее на восток) глубокий смысл, был убежден в том, что нужно поменять формат абсолютно, уйти от времен "холодной войны", - напомнил Путин. "И мы этого ничего не сделали", - констатировал он.

    В интервью Путин поделился с журналистом выдержками из бесед советского руководства с немецкими политиками в 1990 году, которые ранее никогда не публиковались. "Это рабочие беседы немецких политиков (вице-канцлера ФРГ Ганса-Дитриха) Геншера, (федерального канцлера ФРГ Гельмута) Коля, (бывшего министра по экономическому сотрудничеству ФРГ Эгона) Бара с советским руководством: (Михаилом) Горбачевым, господином (Валентином) Фалиным, который, по-моему, тогда возглавлял международный отдел ЦК, - пояснил глава государства. - Это никогда не было достоянием гласности".

    По словам Путина, Бар на той встрече предупредил: "Если при объединении Германии не сделать решающих шагов к преодолению раскола Европы на враждебные блоки, развитие может принять весьма неблагоприятный характер, обрекающий СССР на международную изоляцию".

    Российский лидер отметил, что Бар на той встрече предложил конкретные шаги, в том числе он говорил о необходимости создания в центре Европы нового союза. "Она (Европа) не должна двигаться в НАТО. Вся Центральная Европа, включая Восточную Германию либо без нее, должна была бы объединиться в отдельный союз с участием и Советского Союза, и Соединенных Штатов", - рассказал Путин. "Что произошло на самом деле? Произошло то, от чего предупреждал господин Бар, - констатировал президент. - Он предупреждал о том, что нельзя развивать военную структуру на восток североатлантический блок. Надо создать нечто общее, объединяющее всю Европу. Ничего этого не произошло, а произошло как раз обратное, произошло то, против чего он предупреждал: инфраструктура НАТО начала развиваться на восток, и произошло расширение".

    "Мы все сделали неправильно, с первых шагов, мы не преодолели раскола Европы, - отметил российский лидер. - 25 лет назад Берлинская стена пала, но раскол Европы не был преодолен, невидимые стены просто были передвинуты на восток".

    По его словам, это создало предпосылки для будущих взаимных упреков, непонимания и кризисов. Вспомнил глава государства и о словах американских и европейских политиков, уверявших, что страны имеют право выбирать сами способ обеспечения своей безопасности.

    "Да, мы знаем об этом. Это правда, - подчеркнул Путин. - Но правда также и то, что другие страны имеют право принимать решение расширять свою собственную организацию и не расширять, действовать так, как они считают целесообразным с точки зрения обеспечения всеобщей международной безопасности. И ведущие члены НАТО могли бы сказать: нет, мы рады, что вы хотите к нам присоединиться, но мы не собираемся расширять нашу организацию, мы видим по-другому будущее Европы".

    По словам президента, за последние 2025 лет, особенно после развала СССР, когда исчез второй центр силы в мире, "возникло желание получить полное удовольствие от своего единоличного пребывания на вершине мировой славы, власти и благополучия".

    "И вообще не было никакого желания уже обращаться ни к международному праву, ни к Уставу Организации Объединенных Наций, - констатировал он. - Там, где они мешали, сразу объявлялось, что ООН устарела". Желанием Запада "царствовать" Путин также отметил, что продвижение НАТО на восток было вызвано желанием Запада "царствовать", что и привело к текущим кризисным ситуациям в мире. Такую точку зрения высказал президент, отвечая на вопрос, мог ли, по его мнению, Североатлантический альянс отказаться принимать в свой состав восточноевропейские страны. "Конечно", - ответил Путин. "Что, разве в уставе (альянса) написано, что НАТО обязано принимать всех, кто захочет? Нет", - отметил президент РФ.

    Он подчеркнул, что при наличии политической воли альянс мог бы поступить в вопросе принятия новых стран как угодно. "Не хотели просто (отказываться от расширения - прим. ТАСС). Хотели царствовать. Уселись на этот трон. И что дальше? Теперь мы обсуждаем кризисные ситуации", - заключил Путин. Он добавил, что если бы вместо этого в начале 1990-х на Западе решили поступить так, как предлагал "старый умный немец, господин Эгон Бар" (1922 - 2015 гг; политик ФРГ - прим. ТАСС) - а именно, "создали бы нечто новое, объединяющее Европу", то "и кризисов бы этих не было".

    По мнению Путина, "была бы другая ситуация", а возникающие в ней проблемы, возможно, "не приобрели бы такой остроты".

    РФ предостерегала НАТО от ошибок

    Путин также поделился, что Россия пыталась предостеречь НАТО от ошибочных действий в Ливии и Ираке, но ее не слушали и обвиняли в антизападной позиции. "Мы активно возражали против того, что происходило, скажем, в Ираке, в Ливии, в некоторых других странах. Мы говорили: не надо этого делать, не надо туда забираться и не надо совершать ошибок", - сказал он.

    "Нас же никто не слушал! Наоборот, считали, что мы занимаем какую-то антизападную, враждебную Западу позицию", - напомнил президент. "А сейчас, когда вы имеете сотни тысяч, уже миллион беженцев, как вы думаете, у нас позиция была антизападная или прозападная?" - предложил Путин журналисту ответить на вопрос.

    Глава государства упомянул и о системе противоракетной обороны, которая развивается в Европе под предлогом противодействия иранской ядерной угрозе. Путин напомнил слова американского лидера Барака Обамы, сказанные им в 2009 году, о том, что если ядерная угроза Ирана перестанет существовать, то никакого стимула к созданию системы ПРО не будет.

    "Договор с Ираном подписан, сейчас рассматриваются вопросы о снятии санкций, все это поставлено под контроль МАГАТЭ, первый уран вывозится на территорию России для переработки, - констатировал президент России. - А система противоракетной обороны продолжает развиваться".

    Путин напомнил, что соответствующие двусторонние соглашения подписаны у США с Турцией, Румынией, Польшей, Испанией.

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