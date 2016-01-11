Путин: Расширение НАТО не позволило уйти от формата отношений времен "холодной войны"

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Расширение НАТО на восток стало причиной того, что в мировой политике до сих пор сохраняются отношения, свойственные временам "холодной войны". Об этом, как передает со ссылкой на ТАСС, президент РФ Владимир Путин заявил в интервью немецкому изданию Bild.

Путин напомнил о словах известного немецкого политика второй половины ХХ века Эгона Бара, занимавшего в разные годы посты министра по особым поручениям и министра по экономическому сотрудничеству ФРГ, о взаимоотношениях Европы, США, НАТО и СССР.

"Он был очень умный человек. Он видел в этом (нераспространении НАТО на Центральную Европу и далее на восток) глубокий смысл, был убежден в том, что нужно поменять формат абсолютно, уйти от времен "холодной войны", - напомнил Путин. "И мы этого ничего не сделали", - констатировал он.

В интервью Путин поделился с журналистом выдержками из бесед советского руководства с немецкими политиками в 1990 году, которые ранее никогда не публиковались. "Это рабочие беседы немецких политиков (вице-канцлера ФРГ Ганса-Дитриха) Геншера, (федерального канцлера ФРГ Гельмута) Коля, (бывшего министра по экономическому сотрудничеству ФРГ Эгона) Бара с советским руководством: (Михаилом) Горбачевым, господином (Валентином) Фалиным, который, по-моему, тогда возглавлял международный отдел ЦК, - пояснил глава государства. - Это никогда не было достоянием гласности".

По словам Путина, Бар на той встрече предупредил: "Если при объединении Германии не сделать решающих шагов к преодолению раскола Европы на враждебные блоки, развитие может принять весьма неблагоприятный характер, обрекающий СССР на международную изоляцию".

Российский лидер отметил, что Бар на той встрече предложил конкретные шаги, в том числе он говорил о необходимости создания в центре Европы нового союза. "Она (Европа) не должна двигаться в НАТО. Вся Центральная Европа, включая Восточную Германию либо без нее, должна была бы объединиться в отдельный союз с участием и Советского Союза, и Соединенных Штатов", - рассказал Путин. "Что произошло на самом деле? Произошло то, от чего предупреждал господин Бар, - констатировал президент. - Он предупреждал о том, что нельзя развивать военную структуру на восток североатлантический блок. Надо создать нечто общее, объединяющее всю Европу. Ничего этого не произошло, а произошло как раз обратное, произошло то, против чего он предупреждал: инфраструктура НАТО начала развиваться на восток, и произошло расширение".

"Мы все сделали неправильно, с первых шагов, мы не преодолели раскола Европы, - отметил российский лидер. - 25 лет назад Берлинская стена пала, но раскол Европы не был преодолен, невидимые стены просто были передвинуты на восток".

По его словам, это создало предпосылки для будущих взаимных упреков, непонимания и кризисов. Вспомнил глава государства и о словах американских и европейских политиков, уверявших, что страны имеют право выбирать сами способ обеспечения своей безопасности.

"Да, мы знаем об этом. Это правда, - подчеркнул Путин. - Но правда также и то, что другие страны имеют право принимать решение расширять свою собственную организацию и не расширять, действовать так, как они считают целесообразным с точки зрения обеспечения всеобщей международной безопасности. И ведущие члены НАТО могли бы сказать: нет, мы рады, что вы хотите к нам присоединиться, но мы не собираемся расширять нашу организацию, мы видим по-другому будущее Европы".

По словам президента, за последние 2025 лет, особенно после развала СССР, когда исчез второй центр силы в мире, "возникло желание получить полное удовольствие от своего единоличного пребывания на вершине мировой славы, власти и благополучия".

"И вообще не было никакого желания уже обращаться ни к международному праву, ни к Уставу Организации Объединенных Наций, - констатировал он. - Там, где они мешали, сразу объявлялось, что ООН устарела". Желанием Запада "царствовать" Путин также отметил, что продвижение НАТО на восток было вызвано желанием Запада "царствовать", что и привело к текущим кризисным ситуациям в мире. Такую точку зрения высказал президент, отвечая на вопрос, мог ли, по его мнению, Североатлантический альянс отказаться принимать в свой состав восточноевропейские страны. "Конечно", - ответил Путин. "Что, разве в уставе (альянса) написано, что НАТО обязано принимать всех, кто захочет? Нет", - отметил президент РФ.

Он подчеркнул, что при наличии политической воли альянс мог бы поступить в вопросе принятия новых стран как угодно. "Не хотели просто (отказываться от расширения - прим. ТАСС). Хотели царствовать. Уселись на этот трон. И что дальше? Теперь мы обсуждаем кризисные ситуации", - заключил Путин. Он добавил, что если бы вместо этого в начале 1990-х на Западе решили поступить так, как предлагал "старый умный немец, господин Эгон Бар" (1922 - 2015 гг; политик ФРГ - прим. ТАСС) - а именно, "создали бы нечто новое, объединяющее Европу", то "и кризисов бы этих не было".

По мнению Путина, "была бы другая ситуация", а возникающие в ней проблемы, возможно, "не приобрели бы такой остроты".

РФ предостерегала НАТО от ошибок

Путин также поделился, что Россия пыталась предостеречь НАТО от ошибочных действий в Ливии и Ираке, но ее не слушали и обвиняли в антизападной позиции. "Мы активно возражали против того, что происходило, скажем, в Ираке, в Ливии, в некоторых других странах. Мы говорили: не надо этого делать, не надо туда забираться и не надо совершать ошибок", - сказал он.

"Нас же никто не слушал! Наоборот, считали, что мы занимаем какую-то антизападную, враждебную Западу позицию", - напомнил президент. "А сейчас, когда вы имеете сотни тысяч, уже миллион беженцев, как вы думаете, у нас позиция была антизападная или прозападная?" - предложил Путин журналисту ответить на вопрос.

Глава государства упомянул и о системе противоракетной обороны, которая развивается в Европе под предлогом противодействия иранской ядерной угрозе. Путин напомнил слова американского лидера Барака Обамы, сказанные им в 2009 году, о том, что если ядерная угроза Ирана перестанет существовать, то никакого стимула к созданию системы ПРО не будет.

"Договор с Ираном подписан, сейчас рассматриваются вопросы о снятии санкций, все это поставлено под контроль МАГАТЭ, первый уран вывозится на территорию России для переработки, - констатировал президент России. - А система противоракетной обороны продолжает развиваться".

Путин напомнил, что соответствующие двусторонние соглашения подписаны у США с Турцией, Румынией, Польшей, Испанией.