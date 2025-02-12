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Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Сирии

Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Сирии Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа обсудил ситуацию в арабской республике.
Другие страны
12 февраля 2025 г. 17:59
Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Сирии

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа обсудил ситуацию в арабской республике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Кремле.

"Проведен обстоятельный обмен мнениями о текущей ситуации в Сирии, - говорится в сообщении. - С российской стороны акцентирована принципиальная позиция в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства".

Путин подтвердил, что Россия готова и дальше содействовать улучшению ситуации в Сирии, в том числе оказывать гуманитарную помощь.

Главы государств условились продолжать контакты для развития двустороннего сотрудничества.

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