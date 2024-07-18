Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
Как передает
"С обеих сторон дана высокая оценка достигнутого уровня дружественных отношений России и Саудовской Аравии, основывающихся на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга", - говорится в сообщении.
Стороны условились поддерживать контакты на различных уровнях.
"Затронут ряд актуальных вопросов российско-саудовского сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической сферах. Отмечена важность продолжения тесной координации в рамках ОПЕК+ в целях обеспечения стабильности на рынке энергоносителей", - отметили в Кремле.