О нас

Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана и премьер-министром Израиля

Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана и премьер-министром Израиля Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Другие страны
13 июня 2025 г. 21:19
Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана и премьер-министром Израиля

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов. Он также подчеркнул, что Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.

"Российская сторона всемерно поддерживала усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы мирным путем, выдвинула конкретные инициативы, направленные на нахождение взаимоприемлемых договоренностей. Россия и далее будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем", - говорится в сообщении пресс-службы.

В разговоре с Нетаньяху Путин акцентировал внимание на важности возврата к переговорному процессу и разрешения всех вопросов, касающихся иранской ядерной программы, исключительно политико-дипломатическими средствами, а также выразил готовность оказать посреднические услуги, с тем чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности.

В Кремле указали, что российская сторона продолжит тесные контакты с руководством как Ирана, так и Израиля, направленные на урегулирование нынешней ситуации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Putin İran Prezidenti və İsrail Baş naziri ilə telefon danışıqları aparıb

Самое читаемое

В США потерпел крушение пассажирский самолет
В США потерпел крушение пассажирский самолет
9 июня 2025 г. 00:57
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
9 июня 2025 г. 20:03
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
10 июня 2025 г. 18:25
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
11 июня 2025 г. 17:18
В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
13 июня 2025 г. 10:05
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
13 июня 2025 г. 08:44
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
13 июня 2025 г. 12:11
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
9 июня 2025 г. 19:14
Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре
Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре
11 июня 2025 г. 11:42
Центральный ботанический сад выбрал аудитора
Центральный ботанический сад выбрал аудитора
12 июня 2025 г. 11:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi