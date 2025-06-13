Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана и премьер-министром Израиля

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов. Он также подчеркнул, что Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.

"Российская сторона всемерно поддерживала усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы мирным путем, выдвинула конкретные инициативы, направленные на нахождение взаимоприемлемых договоренностей. Россия и далее будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем", - говорится в сообщении пресс-службы.

В разговоре с Нетаньяху Путин акцентировал внимание на важности возврата к переговорному процессу и разрешения всех вопросов, касающихся иранской ядерной программы, исключительно политико-дипломатическими средствами, а также выразил готовность оказать посреднические услуги, с тем чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности.

В Кремле указали, что российская сторона продолжит тесные контакты с руководством как Ирана, так и Израиля, направленные на урегулирование нынешней ситуации.