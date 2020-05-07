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Путин провел телефонный разговор с Трампом

Путин провел телефонный разговор с Трампом

Президент США Дональд Трамп обсудил в четверг с президентом России Владимиром Путиным контроль над вооружениями и борьбу с коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

"Президент Трамп и президент Путин обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса. Президент Трамп вновь подтвердил, что Соединенные Штаты привержены эффективному контролю над вооружениями, который включает не только Россию, но и Китай, а также готовы к будущим обсуждениям во избежание дорогостоящей гонки вооружений", - сказал он.

Кроме того, президенты обсудили 75-летие победы над Германией и ряд других двусторонних вопросов.

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