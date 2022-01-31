О нас
Report Georgia
Аудио новости

Путин провел переговоры с Макроном по ситуации вокруг Украины

Путин провел переговоры с Макроном по ситуации вокруг Украины Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Другие страны
31 января 2022 г. 23:12
Путин провел переговоры с Макроном по ситуации вокруг Украины

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как передает Report, об этом заявляет пресс-служба Кремля.

"Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с предоставлением Российской Федерации долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности. Владимир Путин еще раз подробно изложил принципиальные подходы по данным проблемам", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры договорились о дальнейших контактах по телефону, а также о проработке возможной личной встречи.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Putin və Makron Ukrayna ətrafında vəziyyəti müzakirə ediblər

Самое читаемое

Глава МИД Армении: Итоги 44-дневной войны - результат большого самообмана
Глава МИД Армении: Итоги 44-дневной войны - результат большого самообмана
28 января 2022 г. 10:08
Сегодня телеканалы в Азербайджане переходят на вещание в HD-формате
Сегодня телеканалы в Азербайджане переходят на вещание в HD-формате
28 января 2022 г. 00:01
В Анталии впервые за 29 лет выпал снег
ФотоВ Анталии впервые за 29 лет выпал снег
25 января 2022 г. 11:46
Президент Кыргызстана заявил, что контролирует ситуацию на границе
Президент Кыргызстана заявил, что контролирует ситуацию на границе
28 января 2022 г. 02:50
Арестован бизнесмен Хафиз Мамедов
Арестован бизнесмен Хафиз Мамедов
27 января 2022 г. 13:46
Ильхам Алиев: Азербайджан завоевал большой авторитет на международной арене
Ильхам Алиев: Азербайджан завоевал большой авторитет на международной арене
30 января 2022 г. 16:50
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
26 января 2022 г. 13:47
В Азербайджане стремительно распространяется омикрон-штамм 
В Азербайджане стремительно распространяется "омикрон"-штамм 
27 января 2022 г. 12:59
Минздрав: Распространение COVID 19 в Азербайджане завершится в ближайшем будущем
Минздрав: Распространение COVID 19 в Азербайджане завершится в ближайшем будущем
26 января 2022 г. 15:54
Вакцинированным бустером в Азербайджане будет выдан бессрочный сертификат
Вакцинированным "бустером" в Азербайджане будет выдан бессрочный сертификат
26 января 2022 г. 15:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi