Путин провел переговоры с Макроном по ситуации вокруг Украины

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как передает Report, об этом заявляет пресс-служба Кремля.

"Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с предоставлением Российской Федерации долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности. Владимир Путин еще раз подробно изложил принципиальные подходы по данным проблемам", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры договорились о дальнейших контактах по телефону, а также о проработке возможной личной встречи.