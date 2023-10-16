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Путин проведет полномасштабные переговоры с Си Цзиньпином в Китае

Путин проведет полномасштабные переговоры с Си Цзиньпином в Китае Президент РФ Владимир Путин отправится в Китай для участия в третьем международном форуме "Один пояс, один путь", на полях которого в среду проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином,
Другие страны
16 октября 2023 г. 19:15
Путин проведет полномасштабные переговоры с Си Цзиньпином в Китае

Президент России Владимир Путин отправится в Китай для участия в третьем международном форуме "Один пояс, один путь", на полях которого 18 октября проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

"Предстоит поездка в Китай, уже в ближайшие часы, и для нас особый интерес представляет то, что в рамках третьего международного форума "Один пояс, один путь" состоятся переговоры президента Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином", - сказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

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Версия на азербайджанском языке Putin Çində Si Cinpinlə danışıqlar aparacaq

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