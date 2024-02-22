Путин прокомментировал высказывание Байдена в свой адрес

Президент России Владимир Путин ответил на высказывания президента США Джо Байдена, который назвал его "сумасшедшим сукиным сыном".

Президент России Владимир Путин ответил на высказывания президента США Джо Байдена, который назвал его "сумасшедшим сукиным сыном".

Как передает Report, по словам президента РФ, эти высказывания являются хамскими. При этом глава государства предположил, что тот оскорбил его в связи с заявлениями о "предпочтительном для России" будущем президенте США, которым является как раз Байден. Глава государства также указал на то, что Байден не мог бы ему сказать: "Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог".

"Судя по тому, что он сейчас говорил, я абсолютно прав, потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны", - добавил российский лидер.

Кроме того, Путин не поменял своей точки зрения по поводу того, что Байден более предпочтителен для России на должности президента США, чем Дональд Трамп.

Ранее Байден во время закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско грубо высказался насчет Владимира Путина. Он назвал российского лидера "сумасшедшим сукиным сыном".