Путин прокомментировал возможность встречи с Трампом

Президент России Владимир Путин, говоря о возможности встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Вене, заявил, что это хорошее место для переговоров на разных уровнях.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, глава государства в частности заявил, что ближайшая встреча возможна в Осаке в ходе G20.

"Вена - хорошее место для проведения переговоров самого высокого уровня, но ближайшая возможность, я так понимаю, у нас будет встретиться с президентом Трампом в ходе "двадцатки" в Японии", - сказал В.Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.