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    Путин прокомментировал решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля

    Считаем контрпродуктивными любые шаги, предвосхищающие исход диалога между палестинцами и израильтянами

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Разрешение палестино-израильского конфликта требует долгосрочных и справедливых договоренностей, отвечающих интересам всех сторон, любые шаги, предвосхищающие это, являются контрпродуктивными.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

    "Наши страны вместе выступают за скорейшее возобновление прямого палестино-израильского диалога по всем спорным вопросам, включая статус Иерусалима. Необходимы долгосрочные и справедливые договоренности, которые отвечали бы интересам обеих сторон. И, конечно, эти договоренности должны соответствовать принятым ранее решениям международного сообщества", - заявил В.Путин.

    По его словам, Россия полностью поддерживает все решения, которые были приняты ранее по этому вопросу СБ ООН.

    "Считаем контрпродуктивными любые шаги, предвосхищающие исход диалога между палестинцами и израильтянами. Считаем, что такие шаги являются дестабилизирующими, не помогают разрешению ситуации, а наоборот, провоцируют конфликт", - добавил глава российского государства.

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