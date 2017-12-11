Путин прокомментировал решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Разрешение палестино-израильского конфликта требует долгосрочных и справедливых договоренностей, отвечающих интересам всех сторон, любые шаги, предвосхищающие это, являются контрпродуктивными.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

"Наши страны вместе выступают за скорейшее возобновление прямого палестино-израильского диалога по всем спорным вопросам, включая статус Иерусалима. Необходимы долгосрочные и справедливые договоренности, которые отвечали бы интересам обеих сторон. И, конечно, эти договоренности должны соответствовать принятым ранее решениям международного сообщества", - заявил В.Путин.

По его словам, Россия полностью поддерживает все решения, которые были приняты ранее по этому вопросу СБ ООН.

"Считаем контрпродуктивными любые шаги, предвосхищающие исход диалога между палестинцами и израильтянами. Считаем, что такие шаги являются дестабилизирующими, не помогают разрешению ситуации, а наоборот, провоцируют конфликт", - добавил глава российского государства.